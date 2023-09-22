Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.