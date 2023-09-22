Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil alev aldı, 3 kişi yaralandı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil bariyere çarptıktan sonra yanmaya başladı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde bariyere çarpıp alev alan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
N.A. idaresindeki 25 LA 774 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul istikameti Kandıra ilçesi Yağcılar mevkisinde bariyere saplandı.
Yaklaşık 25 metre sürüklendikten sonra duran otomobil yanmaya başladı.
Sürücü ile beraberindeki F.A. ve M.Ş. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi sağlık personelince Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.