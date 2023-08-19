Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti

SULTANGAZİ'de Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar hayatını kaybetti. Bayraktutar'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu tünelin duvarına çarptı. Olay yerine gelen ekipler tarafından kurtarılan Bayraktutar, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

?SULTANGAZİ'de Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Abdülkadir Bayraktutar hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Cebeci Tüneli Ankara istikametinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Abdülkadir Bayraktutar'ın kullandığı 41 AB 431 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünelin duvarına çarptı. Otomobilde sıkışan 55 yaşındaki Abdülkadir Bayraktutar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kocaeli'de bulunan Yenidoğan Serdarspor Kulübü Başkanı olduğu öğrenilen Bayraktutar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.