Kuzey Marmara Otoyolu'nda dolu yağışı
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- Kuzey Marmara Otoyolu'nda dolu yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
- Kuzey Marmara Otoyolu'nda dolu yağışı
İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler Edirne istikametinde trafikte seyrederken bir anda dolu yağışı başladı. O anlar araç içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel