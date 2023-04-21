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Kuzey Marmara Otoyolu'nda dolu yağışı

Genel Haberleri

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda dolu yağışı Kuzey Marmara Otoyolu'nda aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

- Kuzey Marmara Otoyolu'nda dolu yağışı

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolu'nda aniden bastıran dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler Edirne istikametinde trafikte seyrederken bir anda dolu yağışı başladı. O anlar araç içerisindeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Genel

Marmara Genel Haberler

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