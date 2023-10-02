Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 otomobil alev topuna döndü: 4 yaralı

KMO'da 5 araç zincirleme kazaya karıştı

Alev alev yanan otomobillerden geriye hurda yığını kaldı

KOCAELİ - Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde 5 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Bariyere savrulan 2 otomobil alev topuna dönerken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Dilovası geçişi Tepecik mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı. Bariyere savrulan 2 otomobil ise alev aldı. Otomobillerde bulunan 4 kişi kendini dışarıya attı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönenen otomobiller söndürdü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Geriye demir yığını kaldı

Öte yandan yangın sebebiyle 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Jandarma herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.