Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi 2023? Kuzey Marmara otoyolu bayramda bedava mı? Kuzey Marmara Otoyolu ücreti kaç para? soruları gündeme geliyor. Bayramda uzun yola çıkacak olanlar Kuzey Marmara otoyolunu tercih ediyor. Peki, Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi 2023? Kuzey Marmara otoyolu bayramda bedava mı? Kuzey Marmara Otoyolu ücreti kaç para?

Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi 2023? Kuzey Marmara otoyolu bayramda bedava mı? Kuzey Marmara Otoyolu ücreti kaç para? merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda uzun yola çıkacak olanlar Kuzey Marmara yolunu tercih ediyor. Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi 2023? Kuzey Marmara otoyolu bayramda bedava mı? Kuzey Marmara Otoyolu ücreti kaç para? soruları gündeme geliyor. Kuzey Marmara otoyolu bayramda ücretli mi 2023? Kuzey Marmara otoyolu bayramda bedava mı? Kuzey Marmara Otoyolu ücreti kaç para? Detaylar haberimizdedir…

KUZEY MARMARA OTOYOLU BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ 2023?

Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu ve Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Yap-İşlet-Devret modelinde olduğu için bayramlarda ücretsiz olmayacaktır. Yapılan açıklamaya göre sadece devlete ait otoyolları ve köprülerden bayramda geçişler ücretsiz olacaktır.

Ulaşım ülkemizin en önemli kalkınma alt yapılarını yaptığımız alanların başında geliyor. Geldiğimiz noktada hedeflerimizin önemli bir noktasına ulaştık. 364 yeni tünel, 567 yeni köprü ve viyadük inşa ettik. Ülkemizi lojistik merkezi haline getirerek dünyanın en güçlü 10 ekonomisinden birisi olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara Niğde otoyolu, kamu özel işbirliği ile milletimize sunduğumuz yatırımlardan biridir. Niğde - Ankara akıllı otoyolunu kullanan vatandaşlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Artık bu otoyolda sürücülerimiz otomobilleriyle yüzde 20, minibüs yolcu otobüsü kamyon ve TIR'larıyla da yüzde 40 indirimli olarak seyahat edebilecek. Cuma gece yarısı devreye girecek bu indirimin ülkemize ve otoyolumuzu kullanan sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır. Uzunluğu 5 km'yi bulan 3 adet çift tüp tünel uzunluğu, çift viyadük, 6 adet çift köprü ve 4 adette kavşak inşa ettik. Malkara Çanakkale otoyolu çalışmalarımızda hızla sürüyor. Hizmete açmayı planladığımız Çanakkale Köprüsü'nde araçların geçeceği yolun çelik döşemelerinin montajına başlıyoruz. Tünel ve köprü projelerimizle milletimize eser kazandırmaya devam ediyoruz. Bayramda köprüler ve otoyollardan ücretsiz geçiş olacaktır.

KUZEY MARMARA OTOYOLU BAYRAMDA BEDAVA MI?

Kuzey Marmara Otoyolu bayramda bedava olmayacaktır. Kuzey Marmara Avrupa Otoyolu ve Kuzey Marmara Anadolu Otoyolu Yap-İşlet-Devret modelinde olduğu için ücretlidir.

KUZEY MARMARA OTOYOLU ÜCRETİ KAÇ PARA?

Kuzey Marmara Otoyolu, Kınalı'dan başlayarak Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Sakarya'nın Akyazı ilçesine kadar uzanıyor. Osman Gazi Köprüsü tek yön geçiş ücreti 2023 yılında, Otomobil: 184,50 TL Hafif Ticari Araçlar: 295,00 TL.