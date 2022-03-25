Kuzey Makedonya vize istiyor mu? Kuzey Makedonya vize gerekiyor mu?

Makedonya vize istiyor mu? Kuzey Makedonya'ya gitmek isteyen vatandaşlar Kuzey Makedonya vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Kuzey Makedonya, resmî adıyla Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlar'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. 1991'de Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsız olmuştur. Kuzeyde Sırbistan ve Kosova, batıda Arnavutluk, güneyde Yunanistan, doğuda Bulgaristan ile komşu bir ülke olan Makedonya'ya gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya vizesiz gidilir mi, Kuzey Makedonya'ya vize var mı merak ediliyor. Peki, Kuzey Makedonya vize başvurusu var mı, Türkiye - Kuzey Makedonya vize muafiyet durumu nedir? İşte Kuzey Makedonya vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

KUZEY MAKEDONYA VİZE İSTİYOR MU?

Kuzey Makedonya'ya seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 6 ay içinde 3 aydan fazla kalmamak şartıyla vizeden muaftır. Bu süre içerisinde, amaca yönelik vize almadıkları takdirde çalışmaları ve öğrenim görmeleri yasaktır.

Ülkeye giriş-çıkışlarda, aşı sertifikası (en az iki doz), PCR testi (son 72 saatte), hızlı antijen testi (son 48 saatte) veya hastalığın geçirildiğine dair belge (son 45 günde) talep edilmektedir. Sınır kapılarında söz konusu belgelerden birini ibraz edemeyenler masrafları kendilerine ait olmak üzere 7 gün süreyle karantinaya alınmaktadır. Transit geçiş yapacak yolcuların ise ülkeye girişte beyan imzalayarak 5 saat içinde ülkeden ayrılmaları gerekmektedir.

KUZEY MAKEDONYA KÜNYESİ

Etnik Yapı: % 64,2 Makedon, % 25,2 Arnavut, % 3,9 Türk, % 2,9 Roma, % 1,8 Sırp, % 0,84 Boşnak, % 0,47 Ulah, % 0,69 Diğer.

Kuzey Makedonya'nın Ülkemizdeki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliği: Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu

KUZEY MAKEDONYAEKONOMİSİ

Başlıca ihracat ortakları: Almanya, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Kosova, Sırbistan

Başlıca ithalat ortakları: Almanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, Bulgaristan, İtalya, Kosova, Sırbistan, Çin, Türkiye

Başlıca ihracat kalemleri: ferro-nikel, demir-çelik, tütün, şarap, meyve, tekstil ve hazır giyim

Başlıca ithalat kalemleri: petrol ve türevleri, elektrik, otomobil ve diğer karayolu taşıtları

TÜRKİYE - KUZEY MAKEDONYA İLİŞKİLERİ

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında, gücünü ortak tarih ve kültürden alan yakın ilişkiler ve işbirliği mevcuttur. Düzenli ve sık aralıklarla karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Türkiye, Kuzey Makedonya'yı anayasal adıyla tanıyan ilk devlettir. Ülkemiz, keza Üsküp'te Büyükelçi görevlendiren ilk devlettir.

Türkiye, bağımsızlığını kazandığı tarihten bu yana, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin ülke bütünlüğünü, egemenliğini ve sınırlarının değişmezliğini kararlılıkla savunmuştur. Kuzey Makedonya'nın üniter devlet yapısının yanı sıra çok etnili ve çok kültürlü dokusunun da korunmasını desteklemektedir.

Türkiye-Kuzey Makedonya ilişkilerinin gelişmesine paralel olarak iki ülke arasındaki ziyaret trafiğinde de artış yaşanmaktadır.

KUZEY MAKEDONYA SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Kuzey Makedonya ile Yunanistan arasında yaklaşık 27 yıldır süren ve uluslararası düzlemde bölgenin "kronik" sorunlarından biri olarak değerlendirilen isim sorunu, 2018 yılında iki ülke arasında Prespa Anlaşması'nın imzalanmasıyla çözüme kavuşmuştur.

Kuzey Makedonya dış politikası, Avrupa ve Avrupa-Atlantik bütünleşme hedefleri çerçevesinde şekillenmektedir. Mart 2020'de NATO üyeliği tamamlanmış olup, ayrıca AB'ye katılım müzakerelerine başlanması kararı alınmıştır. Bununla birlikte, Bulgaristan'la yaşanan uyuşmazlık nedeniyle, AB müzakere süreci henüz başlatılamamıştır.

Kuzey Makedonya, nüfusunun %64'ünü Makedonların, %25'ini Arnavutların, %4'ünü Türklerin oluşturduğu çok etnili, çok dinli ve çok kültürlü bir ülkedir. 2001 tarihli Ohri Çerçeve Anlaşması uyarınca yapılan Anayasa değişiklikleriyle, Türklerin merkezi/yerel yönetim birimlerinde hakça temsil edilmeleri ve anadilde eğitim almaları anayasal hak olarak tanınmıştır.

Haberler.com - Gündem