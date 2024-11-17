Kuzey Makedonya Faroe Adaları CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Uluslar Ligi 17 Kasım Kuzey Makedonya Faroe Adaları maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nas

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KUZEY MAKEDONYA FAROE ADALARI MAÇI CANLI İZLE

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KUZEY MAKEDONYA FAROE ADALARI MAÇI CANLI YAYIN

Kuzey Makedonya ile Faroe Adaları arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçı, CBC Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

KUZEY MAKEDONYA FAROE ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

Kuzey Makedonya Faroe Adaları maçı saat 17.00'de başlayacak.

KUZEY MAKEDONYA FAROE ADALARI MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kuzey Makedonya ve Faroe Adaları, karşı karşıya geleceği UEFA Uluslar Ligi maçı, Skopje'da, National Arena Stadyumu'nda oynanacak.

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