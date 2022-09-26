ÖZET | Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti (VİDEO) Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti izle! Kuzey Makedonya - Bulgaristan maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi L grubu maçında Kuzey Makedonya - Bulgaristan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadele 'lık - galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ardından futbolseverler maç özetini araştırmaya başladı. İşte Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti! Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti izle (VİDEO) Kuzey Makedonya - Bulgaristan maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları büyük çekişmeye sahne oldu. Dünyanın birçok liginden katılan takımların Avrupa Ligi şampiyonluğu yolunda kıran kırana mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi L grubu maçında Kuzey Makedonya - Bulgaristan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı -'lık sonuçla - kazandı. Futbolseverler tarafından yoğun ilgi gören maçın özeti ve önemli anları araştırılmaya başlandı. İşte Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti! Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti izle (VİDEO)

KUZEY MAKEDONYA - BULGARİSTAN MAÇ ÖZETİ

Kuzey Makedonya - Bulgaristan maç özeti HD görüntü kalitesi ile haberimizin detaylarında yer almaktadır.

KUZEY MAKEDONYA - BULGARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Kuzey Makedonya - Bulgaristan maçı, --'lık üstünlüğü ile sona erdi.