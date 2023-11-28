Kuzey Kore seçim sonuçları! Kuzey Kore seçimleri oy oranları, katılım oranı kaç?

Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi. Yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildi. Peki, Kuzey Kore seçimleri oy oranları, katılım oranı kaç? İşte, Kuzey Kore seçim sonuçları!

Kuzey Kore seçim sonuçları! Kuzey Kore'nin Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı haberine göre, 27 bin 858 Kuzey Kore vatandaşı, il ve ilçelerde yapılan yerel seçimlerde aday gösterildi. Yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildi. Peki, Kuzey Kore seçimleri oy oranları, katılım oranı kaç? İşte, Kuzey Kore seçim sonuçları haberimizde!

KUZEY KORE SEÇİM SONUÇLARI

Kuzey Kore'de yapılan yerel seçimlerde 67 yıl sonra ilk kez sandıktan küçük bir yüzde de olsa hayır oyu çıktı. Belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'i evet oyu, yüzde 0,09'u da hayır oyu verdi.

HAYIR OYU YÜZDE KAÇ?

Seçimlere katılımın yüzde 99,63 olduğu ifade edilen haberde, belirlenmiş adaya onay veya ret oyu kullanılan sistemde, il halk meclisi adayları için seçmenlerin yüzde 99,91'inin evet oyu, yüzde 0,09'unun da hayır oyu verdiği belirtildi.

1956 YILINDAN BERİ BİR İLK

İlçe ve şehir halk meclisi adayları için de seçmenlerin yüzde 99,87'sinin evet oyu, yüzde 0,13'ünün de hayır oyu kullandığı aktarıldı. Ülkedeki yerel seçimlerde 1956'dan beri ilk kez hayır oyu verildiği kaydedildi.

"BU DURUM İNSANLARIN OY HAKKI OLDUĞUNU GARANTİ ETMİYOR"

İsmini vermek istemeyen Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, "Bu hareket, Kuzey Kore'nin seçimlerde insanların görüşlerini belirtmesine izin verdiklerini göstermek için yapılmış gibi duruyor ancak bu, insanların oy hakkı olduğunu garanti etmiyor." ifadesini kullandı.