Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Moskova'ya gidiyor. Özel zırhlı trenle yaklaşık 20 saat sürecek yolculuğa başladığı öne sürülen Kim Jong-Un'un, neden Rusya'ya gidiyor? Sorusu gündeme geldi. Peki, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un neden Rusya'ya gidiyor? Putin ve Kim Jong-Un görüşmesi ne zaman? İşte detaylar…

Ukrayna savaşı kapsamında Moskova yönetimine silah desteği sunmayı planladığı iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un 20 saat sürecek bir yolculuğa çıktı. Hatırlanacağı üzere ABD yönetimi, bu ziyaretten dolayı Kuzey Kore liderini "Bedelini öder" sözleriyle tehdit etmişti. Peki, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un neden Rusya'ya gidiyor? Putin ve Kim Jong-Un görüşmesi ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

KUZEY KORE LİDERİ KİM JONG-UN NEDEN RUSYA'YA GİDİYOR?

Ukrayna'daki savaş devam ederken Kuzey Kore'den gelen haber dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı. ABD'nin "bedelini öder" uyarısına rağmen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un, Rusya ziyareti resmiyet kazandı. Kremlin, Kuzey Kore liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi. Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı da (KCNA) ziyareti doğruladı. Yeri ve zamanına ilişkin detayların paylaşılmadığı ziyarette Kim, Putin ile görüşecek.

Kremlin

ABD'DEN KUZEY KORE'YE TEHDİT: BEDELİNİ ÖDEYECEK

Washington'a göre görüşmenin gündeminde Kuzey Kore'nin Moskova'ya silah desteği var. Kuzey Kore'yi, Rusya'ya silah sağlamaması gerektiği konusunda "uyardıklarını" dile getiren ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Pyongyang yönetimini, silah satmaya ilişkin atacağı adımlardan caydırmak için fırsatları değerlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Bu, Kim'in Putin'le ikinci görüşmesi olacak. İkili 2019'da yine Kim'in Rusya ziyaretiyle bir araya gelmişti.

Putin

YOLCULUĞUN 20 SAAT SÜRMESİ BEKLENİYOR

Kim Jong-un'un uzun bir tren yolculuğuna çıkarak Vladivostok'ta düzenlenen Doğu Ekonomik Forumu'na katılacağı tahmin ediliyor. Bir üst düzey yetkili, "Kim Jong-un Pyongyang'dan uzaklaşıyor gibi görünüyor." ifadesini kullandı. Özel zırhlı trenle yapacağı yolculuğun yaklaşık 20 saat sürmesi bekleniyor.

KİM'İN BABASI DA HEP TRENLE YOLCULUK EDİYORDU

Kim Jong-un'un uçak fobisi nedeniyle trenle yolculuk yapması, Kuzey Kore liderlerinin bu ulaşım yöntemini tercih ettiği bir geleneği sürdürdüğünü gösteriyor. Kim Jong-un'dan önce Kuzey Kore lideri olan babası Kim Jong-il de uçak fobisi nedeniyle 17 yıl boyunca hep trenle seyahat etmişti. Bu nedenle Kim Jong-un'un da trenle yolculuk yapması şaşırtıcı değil.

"ASKERİ İŞBİRLİĞİ OLASILIKLARI ELE ALINACAK"

Kim Jong-un'un Rusya ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaş ve askeri işbirliği olasılıkları gibi konuları ele alması bekleniyor. Bu ziyaret, bölgesel ilişkiler ve uluslararası diplomasi açısından büyük bir öneme sahip olacak.