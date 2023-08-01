("Kuzey Kore" adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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1 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Kuzey Kore" adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! "Kuzey Kore" adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 AĞUSTOS SALI 50 BİN LİRALIK SORUSU
"Kuzey Kore" adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir?
A-) Kore Sosyalist Halk Cumhuriyeti
B-) Kore Komünist Halk Cumhuriyeti
C-) Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
D-) Kore Federal Halk Cumhuriyeti
Doğru Cevap : C şıkkı