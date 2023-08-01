("Kuzey Kore" adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?

1 Ağustos Salı ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. ("Kuzey Kore" adıyla bilinen ülkenin resmi adı hangisidir?...) Kim Milyoner Olmak İster 1 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!