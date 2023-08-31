Kuzey Kıbrıs'ta Gayrimenkul Yatırımları Artıyor

Uluslararası gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketi Exen Invest'in kurucu ortağı Kadir Tümen, "Globalden birçok yatırımcının gözdesi olan Kuzey Kıbrıs, Türk yatırımcıların da radarına girdi. Bölgenin emlak piyasası her geçen gün canlanıyor. Yaptığımız çalışmaya göre KKTC'ye yatırımlar 2021'den bu yana yüzde 200'ün üzerinde artış gösterdi. Gayrimenkuller 5 yılda döviz üzerinden en az yüzde 50 değer kazandı ve diğer yatırım araçlarına göre daha fazla kazanç getirdi" dedi.

2021'de Forbes tarafından emlak yatırımında dünyanın en iyi 'sahil ülkesi' seçilen KKTC'deki yatırım oranlarının her geçen yıl artığını söyleyen Tümen, "En çok yatırım yapanlar arasında İngiltere, Rusya, İran ve İskandinav ülkeleri bulunuyor. Bu yatırımların yalnızca KKTC'ye yerleşmek için değil, gelir elde etmek amacıyla da yapılıyor. Kuzey Kıbrıs'taki inşaat projelerinin tamamlandıktan sonra en az yüzde 55 değer kazandırıyor. Bölge, son dönemde ilgi çekiyor çünkü hem kendi içinde pek çok fırsat barındırıyor hem de Avrupa ve İngiltere gibi ülkelere kıyasla daha yüksek getiri vaat ediyor. Öte yandan yatırım yaparak oturum izni almak oldukça kolayken, gelir vergisinden muaf olarak ve düşük vergi oranlarından yararlanarak döviz üzerinden yüksek kira geliri elde etmek de mümkün. Öyle ki ülkede para birimi olarak Türk Lirası'nın kullanılması, bölgeyi Türk yatırımcılar için de daha cazip kılıyor" diye konuştu.

Tümen, "Ülkede gayrimenkul kiraları emlakçılar tarafından yönetilirken, Türkiye'de ise bu süreci genellikle ev sahibi takip ediyor. KKTC'de konut kiraları 5 yılın sonunda döviz üzerinden en az yüzde 50 değer kazanıyor, ülkemizde ise kiralar TL üzerinden alınıyor ve geri dönüşü 20 yılı buluyor. Bu süre Kıbrıs'ta 10 ila 12 yıla tekabül ediyor. Orada kiraların ortalama yıllık bedeli 315 bin TL'ye denk geliyor, Türkiye'de bu 110 bin civarında seyrediyor. Uluslararası gayrimenkul yatırımlarının diğer yatırım araçlarına kıyasla daha fazla kazanç getirmesini sağlama misyonuyla çalışıyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki projelerimizle ilgili bilgi almak isteyen danışanlarımıza İstanbul'daki ofislerimizde ya da online olarak sunum yapıyoruz. Yatırım yapmaya karar verildiği takdirde bölgenin tanıtımını yapıyor, satın alma süreçleri ve hukuki prosedürleri ücretsiz bir şekilde anlatıyoruz. Türk yatırımcıların, Kuzey Kıbrıs'taki emlak piyasasının avantajlarından yararlanmasını sağlıyoruz. Kültürel ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği bölgenin ekonomisinden en yüksek payı almalarına kapı aralıyoruz" ifadelerini kullandı.