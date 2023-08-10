Kuzey Irak'ta şehit olan Kemal Özek kimdir, kaç yaşında? Denizli'deki ailesi ikinci kez Kemal Özek ismiyle şehidini toprağa uğurluyor

Kuzey Irak'ta devam eden Pençe-Kilit Harekatı kapsamında düzenlenen Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman Operasyonu'nda Denizlili Uzman Çavuş Kemal Özek, teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit oldu. Şehit Kemal Özek'in hayatı ve kişisel bilgileri merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından Özek'in kaç yaşında ve nereli olduğu bilgileri araştırılıyor. Peki, Şehit Kemal Özek kimdir? Kemal Özek kaç yaşında, nereli?

PENÇE KİLİT OPERASYONU BÖLGESİNDE ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının silahlı saldırı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27), Uzman Çavuş Kemal Özek (26), Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir (30) Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale ve Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ'ın şehit olduğu belirtildi.

ŞEHİT KEMAL ÖZEK KİMDİR?

26 yaşındaki Kemal Özek'in şehit olduğu haberi, Denizli'nin Buldan ilçesi Yenimahalle'deki belediye konutlarında yaşayan annesi Ayşe Özek ve babası Ayhan Özek'e Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli eşliğinde askeri yetkililer tarafından verildi. Aileyi daha sonra Denizli Tugay Komutanı Tuğgerenal Mehmet Özeren ve Buldan Kaymakamı Tayfun Deli ziyaret ederek başsağlığı diledi. Aile büyük bir üzüntü yaşarken evlerinin balkonuna dev Türk Bayrağı asıldı. Şehit Özek'in kardeşinin de uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde görev yaptığı ve Libya'da bulunduğu öğrenildi. Diğer yandan şehit Kemal Özek ile aynı adı taşıyan babasının amcası Kemal Özek'in de 22 Eylül 1981 tarihinde askerlik görevi sırasında uçak kazası nedeniyle şehit olduğu öğrenildi. 'Pancarköy Faciası' olarak bilinen olayda F5 savaş uçağı, içtima sırasında bir bölüğün üzerine düşmüş ve olay anında 35 asker şehit olmuştu.