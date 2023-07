Kuzey Fest iptal mi oldu? Kuzey Fest bu yıl yapılmayacak mı sorusu, günlerin en çok merak edile konualrı arasında yer aldı. Peki, Kuzey Fest iptal mi oldu? Kuzey Fest bu yıl yapılmayacak mı?

KUZEY FEST İPTAL Mİ OLDU?

Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Kuzey Fest', iptal edildi.

Festival organizatörü Serdar Can karar karşısında şaşırdıklarını söyledi. Can "Öylesine şaşkınız ki ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Çünkü Sinop'ta 3 yıldır yapılan Kuzey Fest'te her şey aynı. 3 yıldır izin veren Vali aynı, şehir aynı, festival alanı aynı, firma olarak bizler aynı. Ortada bir gerekçe de yok. Yalnızca Sayın Vali uygun görmemiş, bu var. Önceki yıllarda toplumun bu festival nedeni ile huzurunu kaçıracak tek bir olay yok.

Kaldı ki, geçen yıl Sinop emniyet müdürlüğü festivalde sahne almış durumda. Alanda 15-20 bin genç olunca Sinop Emniyeti izin istedi ve sahneye çıkarakİçişleri Bakanlığının 'Kadına El Kalkamaz' kampanyasını tanıttı, sonraki gecede de uyuşturucuya karşı mücadele konusunda 20 bin gence bilgi aktarıldı. Resmi kıyafetli polislerin sahne aldığı bir organizasyon neden yasaklanır bilmiyoruz" dedi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan da yaptığı açıklamada "Ben böyle bir kararı doğru bulmuyorum. Burası turizm kenti. Bu festival de turistlik bir etkinlik. Turizm kentinde bir festivalin iptal edilmesi doğru değil. Ben Sinop Belediyesi Başkanı olarak bu kararı doğru bulmuyorum. Vali Bey umarım bu kararı yeniden gözden geçirir. Yıllardan beri bu festival yapılıyor. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Kim istemez festival olmasını? Son derece de yerinde güvenlik önlemleri alınıyor. Bende festivalde bulundum. Emniyet müdür yardımcıları da orada görevlerinin başındaydı. Onlarla yaptığım görüşmelerde hiçbir şekilde asayiş sorunu yaşanmadığını söylediler. Güvenlikle ilgili geçmişte yaşanan bir sıkıntı veya zafiyet yok. Biz bunu artık tecrübe ettik. Kuzeyfest Artık gelenekselleşmiş bir duruma geldi. Bu geleneği sürdürmek lazım" şeklinde konuştu.