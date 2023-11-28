Lisede kan aktı! 14 yaşındaki öğrenci, 15 yaşındaki sınıf arkadaşını öldürdü

ABD'de bir lisede çıkan kavgada 14 yaşındaki öğrenci, 15 yaşındaki sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Kavgada bir başka öğrenci de hafif şekilde yaralandı.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde bir lisede öğrenciler arasında kavga çıktı. Güneydoğu Raleigh Lisesinin spor salonunda meydana gelen kavgada kan aktı. Kavgada bir öğrenci bıçaklanarak hayatını kaybetti.

14 YAŞINDA KATİL OLDU

Kavgada 14 yaşındaki öğrenci, 15 yaşındaki sınıf arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. O sırada başka bir öğrenci de hafif şekilde yaralandı.

ANNE OĞLUNU SAVUNDU

Arkadaşını bıçaklayarak öldüren çocuğun annesi Sherelle McLaughlin, oğlunun kendini savunmak için bıçak kullanmak zorunda kaldığını söyleyerek oğlunu savundu.

BÜYÜK ARBEDE YAŞANDI

Kameralara yansıyan kavganın bir kısmında, iki öğrencinin yüz yüze olduğu, ardından siyah ceketli bir gencin kırmızı ceketli bir öğrenciye yumruk attığı ve öğrencinin de kendi yumruğuyla karşılık verdiği görüldü. Daha sonra diğer öğrenciler de kavgaya karışınca büyük arbede yaşandı.

14 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Kavga sonrası polis okulda cinayet ile ilgili gereken çalışmaları yapmak için okul bir günlüğüne kapatıldı. Arkadaşını öldüren 14 yaşındaki öğrenci tutuklandı.