Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle ilgili açıklamalarda bulunan Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "Gerçek bir afet yaşıyoruz. Türkiye 3 metre kaymış durumda" ifadelerini kullandı. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar hangi fay hattında hangi iller bulunuyor merak etti. Peki, Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne? İşte detaylar...

Fay hattı üzerindeki şehirler listesi merak ediliyor. Merak edilen fay hatlarından birisi de Kuzey Anadolu fay hattı oldu. Peki, Kuzey Anadolu fay hattı üzerindeki şehirler hangileri? Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde hangi iller var, isimleri ne? Ayrıntılar haberimizde...

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEDİR?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir.

KAF sistemi, Anadolu Levhası'nın, güneyde Arap Levhası (yılda 25 mm'leri bulan hızlı sıkıştırma hareketi ile) ve kuzeyde (neredeyse hiç hareket etmeyen) Avrasya Levhası'nın arasında kalması ve bu sebeple batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket etmesi sebebiyle yüksek sismik aktivite göstermektedir.

KAF, 1100 km uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultu atımlı aktif fay hattıdır. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Tek bir faydan oluşmaz, pek çok parçadan oluşan fay zonudur. Fay hattında, parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanır.

Fayın bazı kısımları depremler sırasında 0,5-1,5 m düşey, 1,5-4,3 m yatay atımlar yapmıştır. Genç Kuvaterner zamanından itibaren 800–1000 m yatay atım yaptığı ötelenen genç vadi yataklarından tespit edilmiştir.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER HANGİLERİ?

Kuzey Anadolu Fay Hattı Çanakkale Saroz Körfezi'nden başlar ve Marmara Denizi içerisinden geçerek, Kocaeli- Sapanca Gölü, Adapazarı, Düzce, Bolu, Kastamonu (Tosya), Çorum, Amasya, Tokat, Sivas'ın kuzeyi, Erzincan, Bingöl ve Muş üzerinden Van Gölü kuzeyine kadar uzanmaktadır.