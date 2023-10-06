MTA diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaşmasının ardından Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçtiği ve Türkiye'de fay hatları hangi il, ilçelerde geçtiği araştırılıyor. Türkiye fay hattı haritası 2023 gündeme gelirken, MTA 45 ilin diri fay hattı üzerinde olduğunu açıkladı. Peki, Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler hangisi?

Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor ve fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler hangisi olduğu merak ediliyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü diri fay hatları haritasını güncellemesinin ardından hangi il ve ilçelerden geçtiği gündeme geliyor. Kuzey Anadolu fay hattı nereden geçiyor? Fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler hangisi? Detaylar haberimizdedir…

KUZEY ANADOLU FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?

MTA diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuna duyurdu. Haritayı değerlendiren Yüksek Jeofizik Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, "Bizim ülkemizde olan depremler 7 büyüklüğünden 7.6 büyüklüğüne kadar olabiliyor ama bunlar ana kırıklar üzerinde. Dolayısıyla ikincil kırıklarda belki 2 ya da 3 büyüklüğünde 4'e kadar küçük depremler beklenebilir. Bunu tam olarak bilmek mümkün değil. Kırıkların üzerinde yapılaşma olmaması gerekir ama her kırık da yüzeyden anlaşılmıyor" dedi.

FAY HATTI ÜZERİNDEKİ İLLER VE İLÇELER HANGİSİ?

Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelledi.