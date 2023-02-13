Kuzey Anadolu Fay hattı illeri ve depremleri için yapılan aramalar Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından hızı kazındı. Maraş'taki depremden 10 ilde yıkıcı haslar bırakımken vatandaşlar Kuzey Anadolu fay hattı hangi ilerden geçer? Kuzey Anadolu Fayı transform fay mı? Sorularının yanıtını araştırlıyor.İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem Doğu Anadolu fay hattının üzerinde gerçekleşti. Bu yıkıcı depremin ardından Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde bir depremin daha yaşanmasıyla 10 farklı il enkaz altında kalırken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerin ardından Kuzey Anadolu Fay hattına çevirdi. Peki Kuzey Anadolu fay hattı hangi ilerden geçer? Kuzey Anadolu fay hattı nasıl bir fay hattıdır? Yıkıcı depremler kaç şiddetinde olur? Kuzey Anadolu Fayı transform fay mı? Detaylar haberimizde...

KUZEY ANADOLU FAY HATTIHANGİ İLERDEN GECER?

Kuzey Anadolu fay hattı dünyanın en hızlı hareket eden ve en etkileyici fay hatlarından birisidir. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıcı hasalar bırakan deprem faciasından sonra gözler Kuzey Anadolu fay hattına çevrilmiş durumdaVatandaşlar Kuzey Anadolu Fay hattının hangi ilerden geçtiğini merak ediyordu. İşte KAF geçtiği iler şu şekilde:

Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Osmaniye, Sakarya ve Tokat. 1992 yılındaki Erzincan, 1983 yılındaki Erzurum 1966 yılındaki Varto, 1999 yılında yaşanan İzmit hat geçiyor. Uzmanlar beklenen Büyük İstanbul depreminde bu hattın aktif olacağını ve bölgede büyük yıkımlara neden olacağını öne sürüyor.

KUZEY ANADOLU FAY HATTI TRANSFORM FAY HATTI MI?

Kuzey Anadolu Fayı (KAF), yaklaşık 1.600 km uzunluğunda, sağ yanal doğrultu atımlı, kıta içi transform fay olup, Anadolu plakasının Avrasya'ya göre batıya doğru hareket etmesini sağlamaktadır.

KUZEY ANADOLU FAY HATI NASIL BİR FAYDIR?

Kuzey Anadolu fayı, genel karakteriyle, doğrultu atımlı ve sağ yönlü bir kayma hareketi, bir yırtılma fayı olmakla beraber, aynı zamanda düşey atımları da vardır. Ancak yatay yer değiştirme miktarı düşey kayma miktarına oranla 3-4 misli daha büyüktür.

YIKICI DEPREMLER KAÇ ŞİDDETİNDE OLUR?

Depremin büyüklüğü Moment magnitüd ölçeği (ya da eskiden kullanımda olan Richter ölçeği) ile belirlenir. Bu ölçeğe göre 3 ve altı büyüklükteki depremler genelde hissedilmezken 7 ve üstü büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir.