Kuzenler Firarda filmi oyuncuları kim? Kuzenler Firarda filmi konusu, oyuncuları ve Kuzenler Firarda özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kuzenler Firarda filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kuzenler Firarda konusu, özeti ve Kuzenler Firarda oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kuzenler Firarda filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Kuzenler Firarda filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kuzenler Firarda filmini izleyecek olanların merak ettiği Kuzenler Firarda konusu nedir, Kuzenler Firarda oyuncuları kimler ve Kuzenler Firarda özeti gibi konuları inceliyoruz.

KUZENLER FİRARDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir Ege kasabasında yaşayan iki teyze kızı Fatma ve Ayşe, taşranın yoksunluğundan bıkıp İzmir'e doğru macera dolu bir yolculuğa çıkarlar. Kapana kısılmış, evden tarlaya, tarladan çarşıya geçen sıkıcı yaşamlarından kurtulmalarının tek yolu evlilik gibi gözükse de aşktan yana pek de şansları yaver gitmez. Kızların tek evlilik potansiyeli; namı diğer "su katılmamış salak ve avanak ikilisi" Kamil ve Çetin'dir. Kızlar kısmetlerini reddedip, hayatlarına isyan ederler. Bir şekilde bu köyden çıkıp, dış dünyayı görmeleri lazımdır. Sonunda bunu yapmak için ellerine bir fırsat geçer; arkadaşlarının İzmir"deki düğününe davet edilirler. Kuzenlerin sosyal medya paylaşımları yüzünden kasaba halkı yolculuktan haberdar olur. Kamil ve Çetin kızların peşine düşerler, sevdiceklerini kurtlara kuşlara yem etmeye niyetleri yoktur. Ve hızlı, tempolu, eğlence dolu bir yol hikayesi başlar.