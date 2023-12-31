Kuyumcular yılbaşında açık mı? Sorusu, 1 Ocak Pazartesi kuyumcuların açık olup, olmadığını merak etmekte olan kişiler tarafından araştırılmakta. Resmi tatil olması nedeniyle iş yerleri ve devlet daireleri kapalı olmaktadır. Fakat özel işletme olarak hizmet veren Kuyumcular yılbaşındaki durumu araştırılıyor. Peki, Kuyumcular yılbaşında açık mı? 1 Ocak Pazartesi kuyumcular çalışıyor mu?

KUYUMCULAR YILBAŞINDA AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü ise resmi tatil olması nedeniyle kuyumcular hizmet vermeyecektir. Buna göre altın, gümüş gibi değerli madenlerin alım - satımını yapmak isteyen vatandaşlar, işlemlerini 2 Ocak Salı günü yapabilir. Kuyumcular, herhangi bir sisteme bağlı olmayan özel işletmeler oldukları için bazı kuyumcuların hizmet vermesi de ihtimaller arasında yer alıyor. Buna göre Temmuz tarihinde açık kuyumculardan hizmet almanız mümkün.