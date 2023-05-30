Kuyumcuda kart geçer mi? Kuyumcularda kredi kartı geçiyor mu?

Kuyumculuk, altın başta olmak üzere değerli metal ve taşların işlenerek takı ve yatırım aracı olarak kullanılan (devlet altınları gibi) eserlere (kuyum) dönüştürülmesi sanatıdır. Kuyumcuda alışveriş yapacak olanların merak ettikleri arasında ise Kuyumcuda kart geçer mi? Kuyumcularda kredi kartı geçiyor mu? soruları yer aldı.