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Kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 15 Kasım Cuma hava nasıl, yağış var mı?

Kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 15 Kasım Cuma hava nasıl, yağış var mı?
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İzmir'de hava durumu ile ilgili kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 15 Kasım Cuma günü İzmir'de beklenen hava durumu hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. Yağış olup olmayacağı ve hava durumunun nasıl olacağı konusunda bilgilere ulaşabilirsiniz.

İzmir'de bugün havanın nasıl olacağı merak ediliyor. İzmir için 15 Kasım Cuma günü beklenen hava durumu tahminleri dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, İzmir ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde etkisini artıracağı tahmin edilen yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli hale gelmesi öngörülüyor. Peki, İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 15 Kasım Cuma hava nasıl, yağış var mı? Detaylar haberimizde...

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinde hava durumu parçalı ve çok bulutlu olacak, gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle gece saatlerinde İzmir çevresinde yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi bekleniyor. Yağışlı hava, gece boyunca sürebilir ve sabah saatlerine kadar etkili olabilir. Bu durum, trafikte aksamalar, ani su baskınları, yerel sel gibi riskleri beraberinde getirebilir.

İzmir güncel hava durumu bilgisi için tıklayınız.

Kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 15 Kasım Cuma hava nasıl, yağış var mı?

İZMİR'DE BUGÜN YAĞIŞ VAR MI?

Bölgede hava sıcaklıkları 2-4 derece düşüş gösterecek, bu da serin ve yağışlı havanın etkisini artıracak. Rüzgar, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden, güneyde ise güney ve güneybatı yönlerinden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Özellikle İzmir çevresinde gece saatlerinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan kaynaklı olarak sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

Kuvvetli yağış uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak? İzmir 15 Kasım Cuma hava nasıl, yağış var mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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