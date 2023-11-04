Kuvvetli Rüzgarın Etkisiyle Ağaç Dalı Otomobile Zarar Verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu. İtfaiye ve belediye ekipleri tarafından ağaç dalı kesilerek otomobilin üzerinden kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalı, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

Kentte akşam saatlerinden beri etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar dolayısıyla Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında yer alan ağaçtan kopan dal, park halindeki 34 GEK 445 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve belediye ekipleri, ağacın dallarını keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.

Otomobilde hasar oluştu.

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