Kuveytli turiste saldıran kişinin tutuklanması Ümit Özdağ'ı isyan ettirdi

Trabzon'da bir şahıs, Kuveytli turiste yumruk attı. Turist aldığı darbenin etkisiyle yere yığılırken olay sonrası gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Bu karara itiraz eden Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, "Yumruk vuran Trabzonlu, yumruk vurduğu Kuveytli olduğu için tutuklanıyor. Adam bıçaklayanlar ölüm tehlikesi yok diye serbest bırakılırken bu tutuklama haksızlık" ifadelerini kullandı.

Trabzon'da bir turiste polislerin yanında yumruk atan şahıs tutuklandı. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise şahsın tutuklanmasına isyan ederek "Yumruk vuran Trabzonlu, yumruk vurduğu Kuveytli olduğu için tutuklanıyor. Adam bıçaklayanlar ölüm tehlikesi yok diye serbest bırakılırken bu tutuklama haksızlık." dedi.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzon'da cadde üzerinde turistle arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polise mukavemet olduğunu zanneden Türk vatandaşı, turistlerden birine yumruk attı. O anlar kayıt altına alınırken Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 16 Eylül'de saat 22.20 sıralarında Trabzon kent meydanında iki turist arasında sözlü tartışma yaşandığı belirtildi. Açıklamada, "İki turist arasındaki sözlü tartışmayı yatıştırmaya çalışan çevredeki görevli polislerin müdahalesini, 'turistlerin polise mukavemet ettiği' şeklinde yorumlayan bir Türk vatandaşı olaya karışarak aniden Kuveyt vatandaşı olan turiste yumrukla vurarak yere düşürmüştür." ifadeleri kullanıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polisin, şüpheliyi hemen yakalayarak gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, savcı talimatıyla hakkında adli soruşturma başlatıldığı aktarıldı. Açıklamada, ilde turist olarak bulunan misafirin tedavisinin Valilik takibinde hastanede yapıldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

ÖZDAĞ'DAN TEPKİ: BU TUTUKLAMA HAKSIZLIK

Tutuklama kararına itiraz eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise sosyal medya hesabından şu ifadeleri yazdı: "Trabzon'da bir Kuveytli bir Suriyelinin lokantasında yemek yiyor. Hesap konusunda anlaşmazlık çıkıyor. Suriyeli polis çağırıyor. Kuveytli polise de direniyor. Bir Trabzonlu vatandaş polise mukavemet eden Kuveytliye yumruk atıyor. Eğer bu yumrukladığı kişi Türk olsa karakoldan serbest bırakılır. Polisler teşekkür ederler. Yumruk vuran Trabzonlu yumruk vurduğu Kuveytli olduğu için tutuklanıyor. Adam bıçaklayanlar ölüm tehlikesi yok diye serbest bırakılırken bu tutuklama haksızlık."