Kuveytli imamın Sumud yolcuları fetvası olayı nedir? Kuveytli imam Sumud Filosu fetvasında ne dedi?

2025 yılı Eylül ayında, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından uluslararası sularda alıkonulmuş ve dünya çapında geniş yankı uyandırmıştır. Bu olayın ardından, Kuveytli Şeyh Salem el-Tavil'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, bölgedeki dini ve siyasi çevrelerde tartışmalara yol açmıştır. Peki, Kuveytli imamın Sumud yolcuları fetvası olayı nedir? Kuveytli imamın Sumud Filosu fetvasında ne dedi? Detaylar haberimizde...

KUVEYTLİ İMAM SUMUD YOLCULARI FETVASINDA NE DEDİ?

Şeyh Salem el-Tavil'in açıklamalarında öne çıkan ifadeler şunlardır:

"Farklı dinler, farklı mezhepler ve kafirler. Neyin üzerinde birleştiler?"

"Hükümdarın izniyle mi çıktılar? Hükümdarın izniyle çıkmadılar."

"Aslında, hükümdarın böyle bir şeye baştan izin vermeyeceğinden eminiz. Yani, bunu yasaklıyor."

"Bu insanlara kahraman denmemeli, denmemeli. Bunun yerine ne denmeli? Cezayı hak eden suçlular."

Bu ifadeler, Şeyh el-Tavil'in Sumud Filosu'na katılanları eleştiren ve onların eylemlerini meşru görmeyen bir yaklaşım sergilediğini göstermektedir. Ayrıca, bu tür eylemlerin hükümetin izni olmadan gerçekleştirilemeyeceğini vurgulamaktadır.

ŞEYH EL-TAVİL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİLER

Şeyh el-Tavil'in bu açıklamaları, sosyal medya ve dini çevrelerde farklı tepkilere yol açmıştır. Bazı kişiler, Şeyh el-Tavil'in görüşlerini desteklerken, diğerleri bu ifadelerin hoşgörüsüz ve dar bir bakış açısını yansıttığını belirtmişlerdir. Özellikle, Sumud Filosu'na katılanların çoğunun insani yardım amacıyla hareket ettikleri ve bu tür eleştirilerin, Filonun amacını ve katılımcıların niyetlerini göz ardı ettiği ifade edilmiştir.