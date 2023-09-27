Kuveyt'te Dünya Otomobil Fuarı Başladı

Kuveyt'in Havalli Valiliği'nde başlayan Dünya Otomobil Fuarı'na 28 otomobil markası ve birçok otomobil hizmeti sağlayıcısı katılıyor. Fuar, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Otomobil fuarından çeşitli görüntüler

Kuveyt'in Havalli Valiliği'nde Salı günü başlayan Dünya Otomobil Fuarı'na 28 otomobil markasına ait 200'den fazla otomobil, otomobil hizmetleri alanında uzman 18 şirket, 5 banka ve 3 sigorta şirketi katılıyor.

Kuveyt'teki en büyük otomobil fuarlarından biri olarak kabul edilen Dünya Otomobil Fuarı, 1 Ekim'e kadar devam edecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kuveyt'ten bildiriyor. (XHTV)