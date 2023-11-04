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Kuveyt Klasik Otomobil Fuarı Başladı

Her yıl düzenlenen Kuveyt Klasik Otomobil Fuarı, Cuma günü ülkenin Havalli vilayetinde başladı. Fuarda 70'in üzerinde klasik otomobil sergileniyor. Fuara, klasik otomobile sahip olan herkes katılabiliyor. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Havalli vilayetinden bildiriyor.