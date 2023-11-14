Kuver nedir? Kuver ücreti nedir?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kuver, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kuver ne demek? Kuver anlamı ne? İşte, Kuver kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kuver kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kuver anlamı ne? Kuver ne demek?

KUVER NE DEMEK?

Kuver, kafelerin ve restoranların menülerinde yer alan bu ibarenin tam olarak masaya gelen ekmek, sos ve buna benzer ürünler için ödenen ücret olduğunu ifade edilebilir.

Kuver ücreti ise servis için masaya getirilen bu örtüyle beraber çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk gibi şeylerin servise konulmasından dolayı alınan ücreti ifade eder.