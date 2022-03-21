Kuver nedir merak edilen konuların başında geliyor. Günlük hayatta kullandığımız veya sıkça duyduğumuz, okuduğumuz bazı ifadelerin anlamları bilinemeyebiliyor. Bu ifadelerden birisi de Kuver oldu. Kuver ifadesini günlük hayatımızda sıklıkla duyabiliyoruz. Peki, Kuver nedir? Kuver ücreti nedir? Kuver ücreti yasal mı? Küver nedir? Kuver ne demek? İşte detaylar...

KUVER NEDİR?

Kuver'in Türk Dil Kurumu kaynaklarına göre tanımı şu şekildedir:

Kuver, Lokantalarda yemeklerin servisinden önce masaya serilen örtü ve bu örtüyle birlikte çatal, bıçak, kaşık, şamdan, tuzluk vb. şeylerin servise sunulmasından dolayı alınan ücret olarak tanımlanmaktadır.

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