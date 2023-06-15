Kutsi boşanıyor mu? Kutsi eşinden neden boşanıyor? soruları gündeme geliyor. 2021 yılında yer aldığı Benim Adım Melek dizisindeki çocuk oyuncunun annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi, boşanıyor. Kutsi boşanıyor mu? Kutsi eşinden neden boşanıyor? merak ediliyor. Peki, Kutsi boşanıyor mu? Kutsi eşinden neden boşanıyor?

Kutsi boşanıyor mu? Kutsi eşinden neden boşanıyor? soruları sıkça araştırılıyor. 19 Haziran'da yeni filmi Üvey Anne ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kutsi, özel hayatıyla gündeme geldi. Kutsi boşanıyor mu? Kutsi eşinden neden boşanıyor? merak ediliyor. Kutsi boşanıyor mu? Kutsi eşinden neden boşanıyor? Detaylar haberimizdedir…

KUTSİ BOŞANIYOR MU?

19 Haziran'da yeni filmi Üvey Anne ile ekranlara dönmeye hazırlanan Kutsi, özel hayatıyla gündeme geldi. 2021 yılında Gaziantep'te çekilen Benim Adım Melek dizisinde çocuk oyuncu Poyraz'ın annesi Sibel Ülker ile nikah masasına oturan Kutsi'nin evliliğinde kriz meydana geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, evliliğini gözlerden uzak yaşayan Sibel Ülker, geçtiğimiz günlerde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" iddiasıyla Kutsi'ye boşanma davası açtı. Dava 3 Temmuz'da İstanbul Anadolu 16. Aile Mahkemesi'nde görülecek.

KUTSİ EŞİNDEN NEDEN BOŞANIYOR?

Geçtiğimiz sene sosyal medya hesabından yaptığı kadına şiddet temalı paylaşımla konuşulan ancak yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirten Sibel Ülker, dava dilekçesinde 2,5 yıllık evliliğinde psikolojik şiddet başta olmak üzere birçok iddia sundu. Kutsi'nin geçtiğimiz günlerde de eşi evde yokken tüm eşyalarını alarak ayrıldığı da konuşulanlar arasında.

Kutsi evliliğiyle ilgili iddiaların ardından henüz bir açıklama yapmadı.