Kutsal'ın yunus polisi olma hayali gerçek oldu

KOCAELİ - Kocaeli'de bir hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce'nin yunus polisi olma hayali gerçekleştirildi. Unutulmaz bir gün geçiren Yüce'nin, yunus polislerince motosikletle turladığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Derince ilçesinde yaşayan ve bir hastanenin onkoloji servisinde tedavi gören Kutsal Yüce'nin, Yunus Polisi olma hayali gerçeğe dönüştü. Çok sevdiği polis ekiplerince evinden alınan Yüce, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliğine getirildi. Burada düzenlenen biri dizi etkinliğin ardından ikramlarda bulunuldu. Polis ekipleri Yüce'ye çeşitli hediyeler taktim etti. Ardından yunus polisi kıyafetini giyen ve kaskını takan Yüce, motosiklete bindi. Mutluluğu gözlerinden okunan Yüce'nin yunus polisleriyle turladığı anlar renkli görüntüler oluşturdu.