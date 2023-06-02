Kutsal Damacana Dracoola oyuncuları kimler? Kutsal Damacana Dracoola konusu ne? Kutsal Damacana oyuncu kadrosu!

Kutsal Damacana: Dracoola, 2011 Türkiye yapımı komedi türündeki sinema filmidir. Kutsal Damacana 2'nin devam filmidir.Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Kutsal Damacana Dracoola filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Kutsal Damacana Dracoola filmi oyuncuları kimler? Kutsal Damacana filmi konusu ne? Detaylar haberimizde...

KUTSAL DAMACANA DRACOOLA KONUSU NEDİR?

Akıncı Kara Fuat bundan 600 yıl önce Transilvanya Valisi III. Vlad'ı yakalamış ve hapse atmıştır. Yıllarca hapiste kalan Vlad, çıktıktan sonra acımasızlığı ile ün salmış herkesi kazığa oturtmuştur. Tanrı'nın gazabına uğrayan Vlad halkının kanını içerek vampire dönüşmüş ve Kara Fuat'ın peşine düşmüştür. Yüzyıllar boyunca soyu Kara Fuat'a dayanan herkesi yok eden Vlad'ın son hedefi, Kara Fuat soyunun son temsilcisi Sebahattin'dir. Sebahattin, yetim olarak yetiştiği konakta çalışmaktadır. Bütün bu yaşananlardan haberi olmadan hayatını sürdüren Sebahattin'in karşısına bir gün gizemli bir adam çıkar… Transilvanyalı Vlad onun da izini bulmuştur.

KUTSAL DAMACANA DRACOOLA OYUNCU KADROSU!

Ersin Korkut

Şahin Irmak

Sinan Bengier

Özge Ulusoy

Ceyhun Fersoy