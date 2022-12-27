Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? Kutsal Damacana 4 hangi platformda olacak?

Şafak Sezer'in sevilen serisi olan Kutsal Damacana seriye 4. film ile devam ediyor. Kutsal Damacana 4 çıkış haberi ise filmin hayranlarını sevindirdi. Arama motorlarında ise Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? Kutsal Damacana 4 hangi platformda olacak? soruları aratıldı. İşte detaylar...