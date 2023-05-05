Bugün Kanal D'de Kutsal Damacana 2: İtmen filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Kutsal Damacana 2 İtmen konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kutsal Damacana 2 İtmen nerede çekildi, hangi il ve ilçe, hangi yılda çıktı? araştırması yapıyor. Peki, Kutsal Damacana 2 İtmen oyuncuları kimlerdir? Kutsal Damacana 2 İtmen oyuncu kadrosu sizlerle...

Kutsal Damacana 2, Kutsal Damacana'nın korku ve komedi türündeki devam filmidir. Filmin başrollerini Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ, Aydemir Akbaş canlandırmaktadır. Peki, Kutsal Damacana 2 İtmen konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Kutsal Damacana 2 İtmen nerede çekildi, hangi il ve ilçe, hangi yılda çıktı? Kutsal Damacana 2 İtmen konusu nedir? Kutsal Damacana 2 İtmen oyuncuları kimler?

KUTSAL DAMACANA 2 İTMEN KONUSU NEDİR?

Fikret birkaç yıl öncesinde Asım ile bir kızın içindeki cinden kurtulmak için çeşitli yollar denemişlerdir. Kız, papaz büyüsünden kurtulduktan sonra Fikret ve Asım'ın yolları ayrılır. Daha sonra Fikret, bir Budist tapınağında arkadaşı Serkan ile tanışır. Fikret burada ters bir hareket yapınca Serkan ile birlikte tapınaktan atılır ve İstanbul'a geri dönerler. Burada Müjdat ile karşılaşır ve hasret giderirler.

Bir sabah Fikret ile Müjdat birtakım eşyalar almak için bir ihaleye giderler. Buradan bir tablo alırlar. Fakat bu tablo lanetlidir ve tablodaki kurt adam Müjdat'a geçer. Daha sonra Müjdat zamanla kurt adama dönüşür ve herkese zarar vermeye başlar. Papaz efendi harekete geçerek Müjdat'ın içindeki kurt adamı çıkartmayı başarır fakat Müjdat ölür.

KUTSAL DAMACANA 2 İTMEN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şafak Sezer : Fikret : Filmin başrol oyuncusudur.

Mustafa Üstündağ : Müjdat : Fikret'in arkadaşıdır.

Aydemir Akbaş : Selahattin : Seyis olarak çalışmaktadır.

Serkan Şengül : Serkan : Melis'in kardeşidir.

Yıldırım Memişoğlu : Artin : Klise papazıdır.

Ebubekir Öztürk : Güngör : Şoför olarak çalışmaktadır.

Eriş Akman : Eriş : Melis ve Serkan'ın babasıdır.

Tuğba Karaca : Melis : Serkan'ın ablasıdır.

Güzin Usta : Şengül : Melis ve Serkan'ın annesidir.

Dilan Sezer : Makbule : Hizmetçi olarak çalışmaktadır.

Şener Kökkaya : Budist Rahip : Tapınağın Baş Rahibidir.

Ferhat Güzel : Ferhat : Malların En İyisini Kapan Kabadayıdır.

KUTSAL DAMACANA 2 İTMEN HANGİ YIL ÇIKTI, NEREDE ÇEKİLDİ?

Kutsal Damacana 2 İtmen 2009 yapımı komedi filmidir. Filmin İstanbul'da çekildiği düşünülüyor.