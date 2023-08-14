Kutlama Pastası tarifi! Masterchef Kutlama Pastası nedir, nasıl yapılır? Kutlama Pastası için gerekli malzemeler neler?

Masterchef 14 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Kutlama Pastası tatlısının yapılması istendi. Peki Masterchef Kutlama Pastası nasıl yapılır? Kutlama Pastası tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Kutlama Pastası tatlı tarifi! Kutlama Pastası nasıl yapılır? Kutlama Pastası tatlı tarifi haberimizde...

MasterChef Türkiye All Star'da yarışmaya veda eden isim Mert oldu

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Kutlama Pastası tarifi oldu. Peki en güzel Kutlama Pastası tatlı tarifi nasıldır? Kutlama Pastası tatlısı nasıl yapılır? Kutlama Pastası için gerekli malzemeler nelerdir?

KUTLAMA PASTASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Malzemeler:

3 su bardağı un

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı tereyağı (eritilmiş)

4 yumurta

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

Krema için:

2 su bardağı krema

1/2 su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Süslemek için:

Renkli şekerlemeler

Fondan veya pasta süslemesi için malzemeler

KUTLAMA PASTASI NASIL YAPILIR?

Fırını 175°C (350°F) derecede ısıtın ve bir pasta kalıbını yağlayın veya yağlı kağıtla kaplayın.

Geniş bir karıştırma kabında, toz şekeri ve yumurtaları çırpın. Karışım köpürene kadar yaklaşık 2 dakika çırpın.

Eritilmiş tereyağı, süt ve vanilya özütünü ekleyin. Karıştırın.

Ayrı bir kapta unu, kabartma tozunu ve tuzu karıştırın. Ardından bu kuru malzemeleri yumurta karışımına ekleyin ve iyice karışana kadar çırpın.

Hazırladığınız karışımı pasta kalıbına dökün ve düzeltmek için spatula kullanın.

Pastayı önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Kürdan veya bıçak testi yaparak pastanın ortasına batırın, temiz çıkarsa pişmiş demektir.

Pasta piştikten sonra fırından çıkarın ve tamamen soğumaya bırakın.

Krema için, bir kapta kremayı, pudra şekerini ve vanilya özütünü iyice çırpın. Krema katılaşana ve kabarıncaya kadar çırpın.

Soğuyan pastayı yatay olarak ikiye kesin. Alt tabana biraz krema sürün ve üst tabayı yerleştirin.

Pastanın dışını ve üzerini kalan kremayla kaplayın. Dilerseniz pasta süslemesi için fondan veya renkli şekerlemeler kullanabilirsiniz.

Pastayı buzdolabında bir süre soğutun, ardından dilimleyerek servis yapın.

Artık lezzetli kutlama pastanız hazır! Dilerseniz tarifi kişisel tercihlerinize göre özelleştirebilirsiniz. Afiyet olsun!