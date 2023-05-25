Kutay Soyocak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hazar Ergüçlü'nün sevgilisi Kutay Soyocak'ın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden Kutay Soyocak'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kutay Soyocak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, kimle sevgili, şarkıları nelerdir? Kutay Soyocak'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Kutay Soyocak geliyor. Peki, Kutay Soyocakkimdir, aslen nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi, sevgilisi kimdir kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HAZAR ERGÜÇLÜ'NÜN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'nün, kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. 31 yaşındaki oyuncu ve Jakuzi grubunun solisti Kutay Soyocak, birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan ettiler.

Uzunca bir süre yönetmen Onur Ünlü'yle birlikte olan ve Ünlü'yle ayrılıklarının ardından kendisi gibi oyuncu olan Ekin Koç'la birlikte olduğu sanılan Hazar Ergüçlü, sevenlerini ters köşe yaptı.

İkili, Instagram hesaplarından oldukça yakın oldukları bir fotoğraf paylaşırken, Kutay Soyocak'ın, Hazar Ergüçlü'nün tek başına olduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım da dikkati çekti.

KUTAY SOYOCAK KİMDİR?

Kutay Soyocak aslen İstanbul doğumlu şarkıcı ve müzisyendir. Jakuzi Grubu Solisti olan Kutay Soyocak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü mezunudur. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Kutay Soyocak'ın İnstagram'da 8 bin takipçisi bulunmaktadır.