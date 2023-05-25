Hazar Ergüçlü İnstagram paylaşımı sonrasında Kutay Soyocak araştırılan konular arasında yer alıyor. Kutay Soyocak hayatı merak konusu oldu. Peki, Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi Kutay Soyocak mesleği ne? Kutay Soyocak kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından Kutay Soyocak ile fotoğrafını paylaştı. Ergüçlü'nün paylaşımı sonrasında Kutay Soyocak araştırılan konular arasında yer alıyor. Kutay Soyocak hayatı merak konusu oldu. Peki, Kutay Soyocak kimdir? Hazar Ergüçlü yeni sevgilisi Kutay Soyocak mesleği ne? Kutay Soyocak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

KUTAY SOYOCAK KİMDİR?

Kutay Soyocak, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nden mezun olmuştur. 2016 yılında ilk albümünü çıkaran Jakuzi grubunun solistidir. Oyuncu Hazar Ergüçlü ile birlikte yaptıkları paylaşımlarla bir nevi aşklarını ilan etmişlerdir. Ünlü solist, İnstagram'da @kutaysoyocak kullanıcı adıyla 8 bin 244 takipçisi bulunmaktadır.