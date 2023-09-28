Kütahya Valisi Musa Işın, turizm projelerinin durumu hakkında bilgi aldı

Kütahya Valisi Musa Işın, turizm projelerinin mevcut durumu hakkında bilgi almak üzere ilgili kurumlarla bir araya geldi. Aizanoi Antik Kenti başta olmak üzere il genelindeki turizm çalışmaları ve sahadaki uygulamalar hakkında bilgiler alan Vali Işın, projelerin sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliği öncülüğünde ve koordinasyonunda başlatılan ve planlanan turizm projelerinin mevcut durumu hakkında bilgi almak üzere Zafer Kalkınma Ajansı, İl Özel İdaresi ve Avrupa Birliği Bürosu yetkilileriyle bir araya geldi.

Aizanoi Antik Kenti başta olmak üzere il genelindeki turizm çalışmaları ve sahadaki uygulamaları hakkında bilgiler alan Işın, projelerin sürdürülebilirlik ilkesi istikametinde hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Kütahya'nın turizm potansiyelinin daha da artırılması için kurumlar arası iş birliğinin önemine de dikkat çeken Vali Işın, çalışmaların iş birliği içerisinde süreceğini kaydetti. - KÜTAHYA