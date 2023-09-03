Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, çocuk şenliğine katıldı
Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Birlik Vakfı Kadın ve Gençlik Kolları ile Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen 'Çocuk şenliği' etkinliğine katıldı. Tuba Işın, çocuklarla yakından ilgilenerek oyunlarına eşlik etti ve vakıf üyesi kadınlarla sohbet etti.
Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Birlik Vakfı Kadın ve Gençlik Kolları ile Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.
Şehzadeler Parkındaki 'Çocuk şenliği' etkinliğinde çocuklarla yakından ilgilenen Tuba Işın, oyunlarına eşlik etti. Vakıf üyesi kadınlarla da sohbet eden Işın, çalışmalarında kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kadın