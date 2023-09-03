Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, çocuk şenliğine katıldı

Kütahya Valisi Musa Işın'ın eşi Tuba Işın, Birlik Vakfı Kadın ve Gençlik Kolları ile Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen 'Çocuk şenliği' etkinliğine katıldı. Tuba Işın, çocuklarla yakından ilgilenerek oyunlarına eşlik etti ve vakıf üyesi kadınlarla sohbet etti.