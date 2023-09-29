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Kütahya Valisi Musa Işın, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi

Kütahya Valisi Musa Işın, Emet ilçesinde faaliyet gösteren Emet Kadın Girişimciler Kooperatifi (EMKO) üyeleriyle bir araya geldi. Kooperatif üyelerinin taleplerini dinleyen Vali Işın, kadın girişimcilere ihtiyaç duydukları her konuda devletin imkanları dahilinde elinden gelen desteği sağlayacağını söyledi. Vali Işın'a, Emet Kaymakamı Furkan Seyman, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve ilgili kurum yöneticileri eşlik etti.