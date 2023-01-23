Kütahya TOKİ kura çekilişi ne zaman? 5 Şubat Kütahya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Kütahya etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman?

TOKİ kura çekimleri başladı. Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman? Kütahya TOKİ kura çekimi ne zaman? Kütahya TOKİ kura çekimi saat kaçta?

KÜTAHYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Kütahya kura çekim tarihi 5-6 Şubat tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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