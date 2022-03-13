Kütahya okullar tatil mi? SON DURUM! Kütahya'da kar tatili var mı? Kütahya Valilik açıklaması var mı?

KÜTAHYA (Haberler.com) - Kütahya'da okullar tatil mi, Mart ayıyla birlikte herkes baharı beklerken tüm Türkiye, dondurucu soğuklarla karşılaştı. Bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacak kar yağışı beraberinde bir dizi önlemleri de getirdi. Birçok ilde karda yaşanacak problemlerin önüne geçilmesi adına yüz yüze eğitime ara verildi. Peki, Kütahya'da okullar tatil mi? Kütahya okullar tatil mi? Kütahya Valiliği açıklaması! Kütahya kar tatili var mı? Kütahya'da bugün okul var mı, okullar tatil mi? İşte detaylar...

KÜTAHYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kütahya'da bugünden itibaren kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Kütahya hava durumu ise şu şekilde:

Valilikten kar tatiline dair açıklama henüz gelmedi. 14 Mart 2022 Pazar gününe ilişkin bir kar tatili açıklaması geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

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