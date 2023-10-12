Kütahya'nın yeni elektrikli otobüsleri 12 dakikada şarj olacak

KÜTAHYA - Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kütahya Belediyesine teslim edilen iki adet elektrikli otobüsün hızlı şarj istasyonundaki deneme dolumunu gerçekleştirdi. Başkan Işık, "Şehrimizin toplu taşımasına katkıda bulunacak beş aracımızı Ekim ayının sonu itibariyle seferlere dahil etmiş olacağız" dedi.

Hızlı şarj özelliğine sahip elektrikli otobüslerin Zafertepe Mahallesi'ndeki şarj istasyonunda deneme dolumu gerçekleştirildi. 10-12 dakika arasında yüzde 100 şarj olan elektrikli otobüsler, 80 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Belediye Başkan Yardımcıları Abdullah Damcı, Murat Arık ve Ertuğrul Cevahir ile birlikte deneme dolumunu gerçekleştiren Başkan Işık, "İki yıl önce ASELSAN ile başlattığımız projemizin sonuna geldik. Şu anda Zefertepe'de Hızlı Elektrikli Şarj Sisteminin olduğu bölgedeyiz. Dün itibariyle elektrikli otobüslerimizden ikisini teslim aldık. Biraz sonra şarj ettikten sonra bismillah diyerek ilk denemesini başlatacağız. Zafertepe'de şarj olan aracımız, yaklaşık 80 kilometrelik menzil içerisinde kalan süreyi Yoncalı'da ve burada olacak şekilde iki istasyonumuzda, acil bir durum olduğunda da ara bölgelerde mobil şarj üniteleriyle şehrimizin toplu taşımasına katkıda bulunacak beş aracımızı Ekim ayının sonu itibariyle seferlere dahil etmiş olacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederken özellikle ASELSAN yetkililerine ve belediyemizin ilgili kurullarına çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Kütahya Belediyemizin uhdesindeki iki aracımız da şarj edildikten sonra tanıtım ve deneme turlarına çıkacak. Yarın akşam saat 21.00'da yapılacak konser ile de ilk tanıtım toplantısını yapmış olacağız. Tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Rabbim kazasız, belasız hizmet vermeyi nasip eylesin" ifadelerini kullandı.