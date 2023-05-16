Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. Vatandaşlar hangi ilde kimler milletvekili oldu merak etti. Milletvekili isimleri merak edilen iller arasında Kütahya geliyor. Peki, Kütahya milletvekilleri kimlerdir 2023? Kütahya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kütahya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimler oldu? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlanmasının ardından hangi ilde kimler milletvekili oldu merak edildi. Bu bağlamda vatandaşlar, Kütahya milletvekilleri kimlerdir 2023? Kütahya'nın yeni tüm milletvekilleri isimleri ve partileri neler? Kütahya AKP, MHP, CHP milletvekilleri kimlerdir? araştırması yapıyor. İşte 2023 yeni Kütahya milletvekilleri ve partileri...

2023 YENİ KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER OLDU?

2023 seçimlerinde Kütahya'dan AKP 3 milletvekili, CHP 1 milletvekili ve MHP 1 milletvekili çıkardı. Yeni Kütahya milletvekili isimleri şu şekilde:

AKP 2023 Kütahya Milletvekilleri İsimleri:

Adil Biçer

İsmail Çağlar Bayırcı

Mehmet Demir

CHP 2023 Kütahya Milletvekilleri İsimleri:

Ali Fazıl Kasap

MHP 2023 Kütahya Milletvekilleri İsimleri: