Kütahya, Kırsal Turizmde Zengin Bir İl

Rektör Süleyman Kızıltoprak: " Kütahya, kırsal turizm varlığında çok zengin bir ilimiz"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya'nın, kırsal turizm varlığında zengin bir il olduğunu söyledi.

12. Ulusal ve 7. Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Kongresinde konuşan Kızıtoprak, Türkiye'de kırsal turizm denildiğinde ekseriyetle doğa yürüyüşleri ve doğa sporlarını içeren açık hava etkinlikleri, alışveriş ve günübirlik yeme içmeyi kapsayan günübirlik köy ziyaretleri olarak algılandığını kaydetti.

Kızıltoprak, "İstanbul ve İzmir gibi büyük kentlerin çevresinde, Muğla ve Antalya gibi turistik merkezlerde, Bursa ve Safranbolu gibi tarihi ve kültürel zenginliklere sahip yerleşim yerlerinin çevresinde, antik kentlerin yakınlarındaki köylerde bu yönlü bir kırsal turizmin geliştiği görülmektedir. Bu konuda ilk örnekler 1980'li yıllarda görülmüştür. Türkiye'de kırsal turizm, yayla turizmi, eko turizm ve macera turizmi başlıklarında kamu ve özel sektör tarafından geliştirilmektedir. Ancak, kırsal turizm denilince ülkemizce öncelikle yaylalar gelmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca dünyadaki turizm tercihlerinde meydana gelen değişime paralel olarak 1990 yılında "Yayla Turizmi Projesi" başlatmıştır. Proje çerçevesinde Karadeniz Bölgesi ve Toroslar'da 26 adet yayla belirlenerek turizm merkezi muhtiviyatına alınmıştır. Çalışmalar halen ülke genelinde devam etmektedir. Bakanlık, yayla turizminde, ülkemizin kendine özgü doğal ve kültürel değerleri olan yaylaların ve yayla yaşamının, koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak turizm etkinlikleri içinde değerlendirilmesini hedeflenmiştir. Kütahya ili kırsal turizm alanları konusunda oldukça zengin bir şehirdir. Hem merkezinde hem de ilçelerinde yüksek potansiyele sahip birçok kırsal turizm destinasyonu yer almaktadır. Frigya Vadileri, Domaniç ormanları, Emet Tahtalı Barajı, Simav Gölcük Yaylası, Tavşanlı Göbel ve Vakıf Çamlığı, Murat Dağı gibi bir çok destinasyon turistlere doğal güzellikler sunmakta ve yeni ziyaretçilerini beklemektedir. Bu destinasyonların sürdürülebilir gelişimi bölgenin ileriki yıllarda kırsal turizm çerçevesinde gezen turistlerin de çekim merkezi olmasını sağlayacaktır. Bu bölgelerde kırsal turizmi geliştirme, turistlerin sosyal kullanım alanlarını arttırma, sürdürülebilir gelişimi sağlama adına kamu-özel kurum ve kuruluşlar çalışmalarına devam etmektedir" diye konuştu.