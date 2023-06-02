Kütahya kaç milletvekili çıkarıyor? Kütahya milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Kütahya AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Kütahya milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Kütahya milletvekilleri kimler? Kütahya seçim sonuçları nedir? Kütahya kaç milletvekili çıkarıyor? Kütahya milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Kütahya kaç milletvekili çıkarıyor? Kütahya milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Kütahya milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
KÜTAHYA KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Kütahya'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Kütahya ilinden 5 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
KÜTAHYA MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AKP 2023 Kütahya Milletvekilleri İsimleri:
Adil Biçer
İsmail Çağlar Bayırcı
Mehmet Demir
CHP 2023 Kütahya Milletvekilleri İsimleri:
Ali Fazıl Kasap
MHP 2023 Kütahya Milletvekilleri İsimleri:
Ahmet Erbaş