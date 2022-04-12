Kütahya iftar vakti saat kaçta? 12 Nisan 2022 Kütahya iftara ne kadar kaldı, iftar kaçta? Bugün akşam ezanı ne zaman?

KÜTAHYA (Haberler.com) - 12 Nisan 2022 Kütahya iftar vakti saat kaçta, iftar ne zaman sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Diyanet İmsakiye 2022’nin belli olması sonrasında iftar ve sahur vakitleri detaylı bir şekilde araştırılmaya başlandı. Oruç ibadetini yerine getirecek olan Müslümanlar diyanet 2022 Ramazan imsakiyesi takvimi üzerinden bulundukları illerin iftar, sahur, imsak vakitlerini, akşam ezanı, sabah ezan saatlerini sorgulamaya başladı.

12 NİSAN 2022 KÜTAHYA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Kütahya İmsakiyesine göre, ezan, imsak yani sahur vakti ve gün gün iftar saatleri bulunuyor. 12 Nisan 2022 tarihinde Kütahya şehrinde iftar vakti 19:41 saatinde girmektedir.

İFTAR NEDİR, VAKİT NE ZAMAN GİRER?

Sözlükte fatr “yarmak, kesmek; yaratmak, icat etmek”, bu kökten türeyen iftâr ve fıtr kelimeleri diğer bazı anlamların yanı sıra “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak, başlanmış bulunan orucu bozmak veya hiç oruç tutmamak” gibi mânalara gelir. Kur’an’da fatr kökünün çeşitli türevleri kullanılmakla ve ayrıca oruçtan ve oruç tutmamayı haklı kılan bazı mazeretlerden söz edilmekle birlikte (el-Bakara 2/184-185, 187) kelime olarak iftar ve fıtr geçmez. Hadislerde ve sahâbe sözlerinde ise oruç ibadetiyle ilgili birçok ayrıntılı hüküm belirtilirken bu iki kelimenin yukarıdaki anlamlarda yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülür. Bu mânaların her birinde iradî olarak oruca aykırı bir davranışta bulunma söz konusu olduğundan iftar âdeta imsak ve savm kelimelerinin karşıt anlamlısı gibi yer almıştır. Fıkıh literatüründe iftar kelimesi, sözlük anlamıyla bağlantılı olarak ister oruç açma isterse bozma ve oruç tutmama şeklinde olsun “oruca aykırı bir davranışta bulunma” mânasında kullanılmakla birlikte, bunlar arasında “oruçlu kimsenin vakti gelince usulüne uygun biçimde orucunu açması” mânasının daha belirgin olduğu ve kelimenin bu yönde terim anlamı kazandığı söylenebilir. Nitekim Türkçe’de de iftar “orucu açma” mânasına gelir.

Haberler.com - Gündem