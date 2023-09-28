28 Eylül tarihinde Kütahya'da bir deprem yaşandı. Depremin şiddeti ve diğer detayları hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Kütahya deprem mi oldu? 28 Eylül Kütahya kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

Kütahya deprem mi oldu? 28 Eylül Kütahya / Gediz kaç şiddetinde deprem oldu?

Bugün Kütahya deprem oldu mu sorusu araştırılmaktadır. Kütahya kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli verilerine göre meydana gelen depremler araştırılıyor. Arama motorlarında Kütahya deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, Kütahya deprem mi oldu? 28 Eylül Kütahya kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde..

KÜTAHYA DEPREM Mİ OLDU?

Kütahya'nın Gediz ilçesinde sabah saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı vatandaşları korkuturken deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadı.

KÜTAHYA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiği bilgiye göre, Kütahya Gediz ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 21:42'de meydana gelen depremin derinliği 8 km olarak ölçüldü.