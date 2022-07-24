Kütahya'da yangın mı çıktı, nerede? (VİDEO) 24 Temmuz Pazar Kütahya Emet'te yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler!

Kütahya'da orman yangını çıktı. Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman yangınının ardından vatandaşlar, 24 Temmuz Pazar Kütahya Emet'te yangın mı oldu, yangın nerede çıktı, yangın söndürüldü mü? Son gelişmeler nelerdir? araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

KÜTAHYA'DA NEREDE YANGIN ÇIKTI? (24 TEMMUZ 2022 PAZAR)

Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alan yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevleri kontrol altına alabilmek için bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağıyla birlikte çok sayıda arasöz sevkedildi. Geniş bir alanda etkili olduğu yangının müdahaleye vatandaşlar da yardım ediyor.

KÜTAHYA EMET YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda kara ekibinin yanı sıra yangın söndürme helikopteri ve uçağı sevk edildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Geniş bir alanda etkili olduğu öğrenilen yangınla müdahaleye vatandaşlar da yardım ediyor.

"KONTROL ALTINA ALMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR"

Kütahya Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi. Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.