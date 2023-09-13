Kütahya'da Ulaşım ve Turizm Toplantısı Gerçekleştirildi

Kütahya'da valilik öncülüğünde kentin ulaşımı ve turizminin değerlendirildiği bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcı bir idarecilik anlayışı benimsendi ve kentin faydasına olacak çalışmalarda katılımcıların fikirleri açıkça dile getirildi. Vali Musa Işın, toplantının amacının Kütahya'nın turizm potansiyelini belirlemek olduğunu belirtti.

Kütahya'da, valilik öncülüğünde kentin ulaşımı ve turizminin değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) ev sahipliğindeki toplantıda yaptığı konuşmada, katılımcı bir idarecilik anlayışını benimsediğini, Kütahya yararına olacak çalışmaları ortak akıl ile yapılmasını önemsediğini belirtti.

Toplantıda kentin faydasına olacak çalışmalarda katılımcıların fikirlerini açıkça söyleyebildiği bir ortam oluşturulduğunu dile getiren Işın, şöyle konuştu:

"Kütahya ile ilgili düşünceleri ve projeleri olanları dinlemek, Kütahya'mızı daha ileriye nasıl götürüleceği ile ilgili görüş alış verişinde ve istişarelerde bulunmak üzere buradayız. Burada, toplantımızın ana başlığı olan turizm ile ilgili düşüncesi olan herkes bu düşüncesini açıkça ifade edebilecektir. Toplantımızdaki amacımız yol haritamızı tespit etmektir. Bir taraftan valiliğimiz, diğer yandan ticaret odamız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, milletvekillerimiz ve siyasi parti temsilcilerimizle işbirliği içinde Kütahya için çalışacağız. Birlikte hareket edince sonuç alabileceğimizi düşünüyorum."

Herkesin kendi işini yapması önemli ancak ortak akıllar yapılacak çalışmaların bir üst akıl oluşturarak daha faydalı olacağına vurgu yapan Vali Işın, "İşbirliği içinde çalışmanın sahaya yansımasıyla kolektif bir çalışma meydana gelecek. Bunun olumlu yansımalarını inşallah hep birlikte göreceğiz." dedi.

KÜTSO Başkanı Esin Güral Argat ise, daha önce yaptıkları toplantılarda kentin ulaştırma ve turizm temasıyla yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Bu alanlarda hazırlanan mastır planları üzerinde görüş alış verişinin önemli olduğunu aktaran Argat, "Bugün, ulaşım ve turizm alanında stratejik önceliklerimizi ortaya koyacağız. Sonraki toplantılarımız ise tarım ve hayvancılık ve sanayi konu başlıklarıyla gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve Adil Biçer, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Mustafa Baş, Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, İl Jandarma Komutanı Murat Kırbaç, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, KÜTSO yönetim kurulu üyeleri, ile Organize Sanayi Bölgelerinin başkanları katıldı.